Нов сигнал за бомба доведе до евакуация на румънското пристанище Констанца за втори пореден ден

Пиксабей

Нова бомбена заплаха е получена днес в седалището на Румънската морска администрация на черноморското пристанище Констанца, което е довело до временно евакуиране на сградата, съобщава телевизия Диджи 24, цитирана от БТА.

Също така от 12:00 часа са спрени маневрите за влизане и излизане от пристанищата Констанца-Юг и Констанца-Север на всички плавателни съдове.

Телевизията припомня, че вчера на пристанище Констанца бяха получени два сигнала за поставени бомби, отнасящи се до пътническия терминал, които след проверки от страна на властите се оказаха фалшиви. Обажданията, с които бяха подадени сигналите вчера, бяха от регистрирани в Полша и Украйна телефонни номера.

Според местни източници, цитирани от Диджи 24, ново обаждане е получено днес, в което се твърди, че в централата на Румънската морска администрация е поставена бомба. Служителите временно са напуснали сградата, като предстои специалистите да направят проверки.

По-късно служителите на Румънската морска администрация са получили разрешение да се върнат в сградата, отбелязва медията.

Редактор "Екип на Петел",

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