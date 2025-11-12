Нов силен мач за Александър Везенков

кадър: Макс спорт

Отборът на Олимпиакос с Александър Везенков в състава си победи с 95-78 Жалгирис в мач от 10-ия кръг на Евролигата.

Българският национал се разписа с 14 точки, 8 борби и 2 асистенции за 28:30 минути на паркета.

Най-резултатен за успеха на гръцкия гранд беше Тайлър Дорси с 30 точки, а Никола Милутинов вкара 16.



За Жалгирис 15 точки наниза Силвен Франсиско, 13 реализира Моузес Райт, предава Спортал.

След 10 минути игра в "Двореца на Мира и Приятелството" в Пирея домакините поведоха с 28-14, а на почивката се оттеглиха с аванс от 14 точки (50-36). В заключителната част гръцкият гранд влиза с преднина от 21 точки (74-53), а до края срещата просто се доиграваше.

