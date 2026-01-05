Нов силен старт за Зографски в австрийския етап на "Четирите шанци"

Снимка Булфото

Българският ски скачач Владимир Зографски зае 23-то място в старта от "Четирите шанци" в Инсбрук, Австрия, добавяйки нови точки към актива си в генералното класиране, пише Фрог нюз.

След силните си участия в Оберстдорф (18-и) и Гармиш-Партенкирхен (14-и), Зографски събра 231.1 точки днес, след скокове от 120 и 121.5 метра. В дуела си с австриеца Никлас Бахлингер българинът излезе победител.

Първото място в Инсбрук бе за японския ски скачач Рен Никайдо, следван от словенеца Домен Превц и австриеца Щефан Ембахер. Превц запазва лидерството в генералното класиране преди финалното състезание в Бишофсхофен на 6 януари.

