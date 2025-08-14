Нов "син" триумф в Европа! Левски надигра Сабах и е в плейофа на Лигата на конференциите

кадър: Диема Спорт

Сабах - Левски - 0:2 (0:1)

голмайстори: 0:1 Радослав Кирилов 40, 0:2 Мазир Сула 87

Баку,стадион "Банк Република Арена"

съдия - Микола Балакин (Украйна)

асистенти: Олександър Беркут, Виктор Матяш (Украйна)

жълти картони: Стив Солве, Кахим Парис, Аляз Гулиев (Сабах)

състави:

Сабах: Стас Покатилов, Аким Зедадка (84 - Андрей Виктор), Стив Солве, Игор Ногейра, Рахман Дашдамиров (46 - Кахим Парис), Иван Лепиница, Зинедин Улд Халед (64 - Анатолий Нуриев), Джеси Секидика (64 - Абдула Хайбулаев), Джой-Ланс Микелс, Боян Летич, Павол Шафранко (78 - Аяз Гулиев)

Левски: Свиетослав Вуцов, Алдаир, Кристиан Димитров, Кристиан Макун, Майкон, Гашпер Търдин, Асен Митков (72 - Карлос Охене), Евертон Бала (72 - Рилдо Фильо), Марин Петков (71 - Карл Фабиен), Радослав Кирилов (82 - Вендерсон Цунами), Борислав Рупанов (63 - Мазир Сула)

Левски се класира за плейофния кръг на Лигата на конференциите, след като победи Сабах в Баку и във втория мач с 2:0. Радослав Кирилов изведе тима на Хулио Веласкес напред в резултата пет минути преди края на първото полувреме, резервата Мазир Сула се разписа в самия край. Така "сините" продължават напред с общ резултат 3:0 и ще имат още поне два мача в Европа, предаде БТА.

Преди седмица с гол на Борислав Рупанов в послредните секунди Левски спечели с 1:0. На 21 август Левски ще е домакин на победителя от двубоя между АЗ Алкмаар и Вадуц, а седмица по-късно гостува на реванша. "Сините" ще посрещнат следващия си съперник на Националния стадион "Васил Левски", който се очаква да е пълен. Тимът на Веласкес за шести пореден мач в европейските турнири не допусна гол във вратата си в редовното време.

Левски започна мача без един от лидерите - Георги Костадинов, който остана на резервната скамейка, а атаката поведе Борислав Рупанов, като зад него действаше Евертон Бала.

Първата опасна атака бе в полза на Левски, като Радослав Кирилов се откъсна зад защитата отляво и центрира остро, топката достигна до Рупанов след рикошет и той стреля без забавяне, но тя се удари във външната страна на мрежата.

Постепенно Сабах изнесе играта по-напред с директни топки и Рахман Дашмадиров нанесе първия удар към вратата на Вуцов в десетата минута, но високо над напречната греда.

В 20-ата минута след пряк свободен удар и центриране на Марин Петков на задна греда, топката стигна до Кристиан Димитров, който с левия крак стреля високо над вратата.

В ответната атака Джой-Ланс Микелс от домакините влезе опасно в наказателното поле и центрира остро по земя, като Кристиан Макун изчисти топката пред вратата.

В 26-ата минути Джеси Сикидика нанесе първи точен удар, но право в ръцете на Вуцов.

В 40-ата минута "сините", които в този мач играха с резервните бели екипи, излязоха напред в резултата. След заучено изпълнение на пряк свободен удар Майкон центрира остро отляво към точката да дузпа, където Радослав Кирилов без забавяне нанесе удар в долния десен удар на вратата на Покатилов - 1:0.

В 43-ата минута Рупанов изпълни труден удар отляво, който бе точен, но от малък ъгъл и право в ръцете на вратаря на азерите. В добавеното време на първата част българският тим направи поредната си хубава атака, като Гашпер Търдин подаде на Марин Петков, но топката му дойде на неудобния десен крак, като той върна на Алдаир, който стреля високо над вратата.

В 53-ата минута Борислав Рупанов пробва удар фронтално срещу вратата от 25 метра, като топката премина покрай десния стълб на Покатилов.

В 62-рата минута резервата на Сабах Парис се измъкна от Майкон и нанесе удар в долния ляв удар, като Светослав Вуцов изби с крак в корнер. След корнера Стив Солве стреля с глава над вратата.

В 78-ата минута Корлос Охене даде грешен пас с глава, което позволи на Сабах да направи бърза контраатака, а Павол Шафранко от непосредствена близост засече топката, но тя мина на сантиметри от левия стълб на Вуцов.

В 81-рата минута Радослав Кирилов отново имаше добра възможност, но стреля вляво от вратата.

В 87-ата минута Алдаир отдясно подаде на Карлос Охене, който намери в наказателното поле Мазир Сула и последният засече топката във вратата - 2:0.

След това попадение Сабах нямаше сили за реакция и мачът се доигра в добавеното време.

