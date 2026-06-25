Нов скандал между България и РСМ: Изтече документ с дипломатическа информация

Пиксабей

Филипче мълчи и не осъди дипломатическия скандал на България с дипломатическата нота, с която беше застрашена сигурността на Християн Мицкоски и семейството му, заявяват от ВМРО-ДПМНЕ.

Партията твърди, че публикуването на дипломатическата нота разкрива подробности, свързани със служебни превозни средства, имена на пътници, местоположението на резиденцията на семейството на премиера, както и информация за комуникации по сигурността.

"Появи се документ с дипломатически материали и чувствително съдържание, които засягат аспекти на сигурността, свързани с държавното ръководство, а реакция от Филипче и опозицията липсва. Филипче избра мълчанието вместо ясното осъждане и искане за поемане на отговорност. Политическите сътрудници на Филипче – българските власти, начело с Румен Радев, които отричат македонската идентичност, език, история и култура – създадоха дипломатически прецедент с публикуването на дипломатическа нота, с която пряко се нарушава сигурността на семейството на президента Мицкоски“, заявяват от партията, пише "Фокус".

Оттам посочват, че в документа, за който все още няма извинение от София и който е публикуван във Facebook, ясно се виждат подробности относно информация за служебните автомобили, имената на пътниците, мястото, където е настанено семейството на президента Мицкоски, както и радиочестотата, на която е комуникирала охраната.

"Вместо осъждане, Филипче и СДСМ мълчат, което допълнително поражда сериозни въпроси относно тяхната политическа последователност и приоритети. Дали Филипче мълчи заради близостта си с българските си сътрудници? Въпреки подобни действия, които са част от по-широк политически натиск върху Македония, държавата ще продължи по пътя на евроинтеграцията независимо от външния натиск и предизвикателствата“, заявяват от ВМРО-ДПМНЕ.

ФОКУС припомня, че македонската опозиция начело с Венко Филипче многократно е обвинявана в защита на български интереси и напрежението в скопския парламент не спира.

Редактор "Екип на Петел",

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