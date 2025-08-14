Нов случай като Явор от Варна, този път в Стара Загора

Булфото

В 18:25 ч. вчера на телефон 112 е подаден сигнал за мъж в неадекватно състояние, който трепери и буйства в района на автогарата в Стара Загора. По информацията, той е бил под въздействието на наркотични вещества. На място е изпратен полицейски патрул от Първо РУ – Стара Загора, предаде Евроком

При пристигането си служителите на реда установили, че мъжът е неконтактен и агресивен, а медицинският екип не успява да го овладее. Със съдействието на полицията той е качен в линейка и транспортиран до болнично заведение в града.

Установено е, че става въпрос за 26-годишен мъж, криминално проявен и осъждан. Въпреки предприетите действия, в 21:15 ч. същата вечер мъжът е починал.

От полицията съобщават, че всички действия на служителите са документирани чрез персонални полицейски камери.

По случая е образувано досъдебно производство за установяване на причините за смъртта, информират от Окръжната прокуратура. При извършения преглед не са открити следи от насилие.

Разследването продължава – назначена е съдебномедицинска експертиза и се провеждат разпити на свидетели.

