Нов случай на СПИН в Горна Оряховица

снимка: МЗ

Нов случай на СПИН са регистрирали експертите от Регионалната здравна инспекция във Велико Търново. Пациентът е от община Горна Оряховица, а заболяването е отчетено в периода 15-21 юни.

Това е трети случай на СПИН/ХИВ в областта от началото на годината, като първите два бяха регистрирани през април, пише "Фокус".

През миналата седмица в областта са отчетени още случай на Лаймска болест, 6 случая на ентероколити, 7 на варицела, 3 на скарлатина и 6 на остри респираторни заболявания.

В РЗИ – Велико Търново работи Кабинет за анонимно и безплатно консултиране и изследване за ХИВ/СПИН, като той се намира в сградата на инспекцията на бул. "Никола Габровски“ 2 и работи в понеделник и сряда от 9:00 до 12:00 часа, както и от 13:00 до 15:00 часа. Там можете напълно конфиденциално и безплатно да проверите здравния си статус.

Редактор "Екип на Петел",

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