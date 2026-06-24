Нов случай на СПИН в Горна Оряховица
снимка: МЗ
Нов случай на СПИН са регистрирали експертите от Регионалната здравна инспекция във Велико Търново. Пациентът е от община Горна Оряховица, а заболяването е отчетено в периода 15-21 юни.
Това е трети случай на СПИН/ХИВ в областта от началото на годината, като първите два бяха регистрирани през април, пише "Фокус".
През миналата седмица в областта са отчетени още случай на Лаймска болест, 6 случая на ентероколити, 7 на варицела, 3 на скарлатина и 6 на остри респираторни заболявания.
В РЗИ – Велико Търново работи Кабинет за анонимно и безплатно консултиране и изследване за ХИВ/СПИН, като той се намира в сградата на инспекцията на бул. "Никола Габровски“ 2 и работи в понеделник и сряда от 9:00 до 12:00 часа, както и от 13:00 до 15:00 часа. Там можете напълно конфиденциално и безплатно да проверите здравния си статус.
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