Нов случай на масови сблъсъци между враждуващи фамилии, този път в Карловоско

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Нов случай на масови сблъсъци, в което са участвали около 100 души е станал в късния следобед днес в карловското село Кърнаре. Информацията потвърдиха за NOVA от полицията в Пловдив.

Сблъсъкът е станал между две враждуващи фамилии. На място веднага са били изпратени екипи на РУ-Карлово и пловдивския сектор "Специализирани полицейски сили". Служителите веднага са овладели конфликтната ситуация, при която участниците - общо около 100 души, взаимно се замеряли с твърди предмети.

Няма сериозно пострадали, но са нанесени материални щети по няколко автомобила. Десетина местни жители са отведени в районното управление, допълниха още от полицията.

Към момента обстановката в селото е спокойна, а полицейски патрули остават там до пълното възстановяване на обществения ред.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

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