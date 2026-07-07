Нов спор за полетите на Пеевски и Десислава Атанасова: Всичко е лични данни

Кадър Нова тв

Казусът с пътуванията на лидера на ДПС Делян Пеевски и твърденията, че е летял заедно с конституционния съдия Десислава Атанасова, повдигна въпроси за законността на събирането и публичното оповестяване на чувствителна информация. Това коментираха в ефира на Нова телевизия експертът по национална сигурност Славчо Велков и бившият заместник-министър на вътрешните работи Филип Гунев, цитира Новини.бг.

Според Велков случаят вече е прераснал от институционален в политически спор. Той подчерта, че обработването на т.нар. PNR данни – резервационните данни на пътниците, е строго регламентирано от българското и европейското законодателство.

„Сред основанията за използването на подобна информация са не само тероризмът и организираната престъпност, но и корупцията“, посочи той.Гунев обаче постави акцент върху въпроса дали е имало законово основание данните да бъдат събирани и впоследствие разгласявани.

„Публичното изнасяне на лични данни при всички положения е нарушение на закона за защита на личните данни“, заяви той.

По думите му подобна информация може да бъде използвана само при разследване на тежко престъпление.

Двамата експерти коментираха и твърденията за евентуално липсващи или манипулирани данни за определени полети. Според Гунев именно това е една от версиите, които стоят зад проверката на МВР. От своя страна Велков отбеляза, че следи от едно пътуване остават в множество системи – от авиокомпаниите и резервационните платформи до граничния контрол и други регистри.

Тема на разговора беше и финансирането на пътуванията. Според Гунев имуществените декларации на Пеевски показват достатъчно средства за подобни разходи, докато Велков настоя, че значение има и произходът на тези средства.

И двамата експерти се обединиха около мнението, че обществото трябва да получи повече яснота както за основанията за извършените проверки, така и за начина, по който информацията е била събирана и оповестена публично.

Редактор "Екип на Петел",

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