Нов срок за обръщане на левовете в евро в банките

Банките призовават клиентите си да не чакат последния момент, а да внасят парите си по сметки преди края на тази година, за да бъдат автоматично превалутирани левовете в евро от 1 януари. За тази цел най-големите кредитни институции у нас са готови да удължат срока за внасяне на пари по сметка без такси, показа проверка на "По света и у нас".

По данни на БНБ от обращение ще трябва да се изтеглят 640 тона банкноти и 7700 тона монети. Банките вече отчитат повишение на внесените суми.

Условието потребителите да внесат пари по сметка без такса е да го направят лично или чрез пълномощник по собствена сметка. За големи суми над 30 хиляди лева част от банките искат и предварителна заявка.

"Въвеждането на еврото не е нещо, което се случва всеки ден, така че е съвсем нормално да има притеснения и затова решихме да дадем възможност на клиентите да си внесат банкнотите предварително без такса или на банкомати с депозитна функция, каквито нашата банка има доста", заяви Михаела Темелкова, директор "Ежедневно банкиране".

"И да предотвратим струпване в края на годината и в началото на следващата година, когато може да се създаде излишно напрежение, тъй като сме го виждали в други държави", допълни Борислав Манджуков, зам.-директор "Клонова мрежа".

От банките вече отчитат увеличение на вноските по сметки.

"Наблюдаваме значително увеличение както на броя вноски, така и на сумите, които се внасят в банката. Спрямо миналата година обемите са почти два пъти по-високи, като това също така е и индикация за доверието, което виждаме в нашата институция".

Повечето банки са си взели поука от опита на свързани институции в страни, които вече са приели еврото.

"Ние имаме дъщерна банка в Хърватия, от която научихме доста ценни уроци за това как е минал преходът при тях. Важно е през първите дни и месеци на 2026 година да се избегне струпването на хора в банките за обмяна на тези средства. На 1 януари 2026 година всички наличности, които те са внесли, ще бъдат автоматично превалутирани по фиксирания курс на еврото спрямо Закона за въвеждане на еврото в България", коментира Михаела Темелкова.

По данни на БНБ към края на юли в обращение е имало над 561 млн. броя банкноти и над 3 милиарда и 300 милиона монети. Всички те трябва да бъдат изтеглени. От 1 до 31 януари ще можем да пазаруваме с евро и левове едновременно, до 30 юни банките и пощите ще обменят валута безплатно. До края на годината ще са длъжни да сменят левовете в евро, а за БНБ няма срок и те ще могат завинаги да обменят левовете.

Банкерите съветват хората да не обменят сега левовете си в евро, защото само ще загубят от таксата за обмяна и от курса, който не е по фиксинга на БНБ в момента.

"Също така предлагаме и допълнителни инвестиционни решения за спестяванията на нашите клиенти, така че могат да се възползват и от тях и като си вкарат парите, всъщност да получат и предложение, което да повиши тяхната себестойност след време", обясни Борислав Манджуков.

Кредитните институции обръщат внимание, че клиентите ще трябва да декларират произхода на средствата си, ако внасят суми над 10 хиляди лева.

