Нов студен фронт нахлува от този ден с гръмотевични бури

Очаква се нов студен фронт да смъкне температурите в края на седмицата.

В петък се задава една не лоша синоптична обстановка, която е добре да следим, защото има потенциал преди студения фронт да се разразят силни гръмотевични бури, предаде Метео Балканс.

Синоптиците любители показаха карта от синоптичния модел, която показва в кои райони ще са най-силни бурите.

Паметливи припомниха силната градушка на 30 август преди 2 години:

"Дано няма бури.Сега на 30 август стават две години от както ни уби тази голяма градушка в Павликени.Потроши коли,покриви а градината беше като бетон Трудно е да го забравя този ужас!"

