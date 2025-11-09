Нов супертайфун приближава Филипините

Пиксабей

Бурята Фунуон прерасна в супертайфун и приближава Филипините, като създава опасност от унищожителни ветрове и наводнения, предадоха световните агенции. Тя се намира на 125 км на изток-североизток от град Вирак, има постоянни ветрове от 185 км/ч с пориви до 230 км/ч.

Няколко училища отмениха занятиятя утре или ги преместиха онлайн, а държавния авиопревозвач отмени десетки полети. Източните части на Филипините вече регистрират обилно дъждове и силни ветрове. Местните власти призоваха хората от крайбрежните райони както и туристите да се евакуират на по-високи места, допълва БНР.

Преди броени дни Филипините бяха засегнати от друг мощен тайфун, Калмаеги, който отне живота на над 200 души. Близо 3 милиона души пострадаха от Калмаеги, който предизвика едни от най-големите наводнения от години насам, както и свлачища, в централни провинции на страната.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!