Нов център ще обучава възпитаниците на Военноморското на морска култура

До дни предстои да стартира обществената поръчка за изграждане на иновативен образователен център от Висше военноморско училище на територията на местност „Карантината“. Това обяви началникът на учебното заведение флотилен адмирал проф. Калин Калинов, пише "Морето".

„Идеята е да се изгради съвременен център за обучение, придобиване на морска култура, който да бъде ползван от възпитаниците на училището, а в летните месеци там да могат младежи и деца да усвояват умения.“, каза Калинов.

Имотите, върху които ще се реализира проектът, са предоставени от Министерството на отбраната. С изграждането на центъра на практика ще продължи облагородяването на района в посока нос Галата.

Проектът е на стойност над 8 млн. лева като следва да се реализира с европейски и държавни средства. Регионалният образователен център ще бъде с интегрирана свързаност посредством образователни лаборатории с изкуствен интелект, които се предвижда да бъдат изградени на територията на Висше военноморско училище „Никола Йонков Вапцаров“ – Варна и на кампуса.

