Нов циклон смъква температурите в събота

Във вторник България ще се намира под влиянието на средиземноморски циклон. Преобладава разкъсана средна и висока облачност, като след обяд облаците над Западна и Централна България ще се увеличават и ще уплътняват.

Вятърът ще духа умерено от югозапад, като ще бъде малко по-силен в районите северно от планинските склонове и в Източна България, съобщават от Метео Балканс.

Очаква се ново понижение на температурите

Към петък вятърът ще се ориентира от североизток, ще се усили до умерен и ще доведе до ново понижение на температурите в цялата страна.

Сутринта температурите в планинските райони от Западна България и крайните северозападни райони ще са около или малко под нулата, докато на изток ще достигат 7°–10°. Максималните стойности ще с голям контраст – от 7°–10° в северозападните райони до 18°–22° в югоизточните.

От сряда, започна нова промяна на времето.

В средата на седмицата времето ще се промени. Над Западна и Южна България до края на деня облачността ще се увеличи и ще започнат валежи от дъжд. Вятърът ще се ориентира от северозапад и ще понижи температурите.

Максималните стойности ще с голям контраст – от 6°–9°С в северозападните райони до 15°–16°С в югоизточните.

Към петък вятърът вече ще се ориентира от североизток, а в събота ще се усили до умерен, ще започне ново понижение на температурите. Дневните температури ще продължат да се понижават, като ще са почти без дневен ход. Преобладаващите стойности ще са между 5-8°С.

Ще преобладава облачно време с валежи – в петък в Южна България, а в събота над цяла България, с изключение по Черноморието, там вероятността за дъжд е по-ниска. Значителни валежи се очакват в Родопите и Централна България. Подобряване на времето очакваме от неделя.

