Нов турски сериал стана хит в България

Турските сериали превзеха българския ефир. Оказаха се близки по манталинет и маниер на българските зрители и вече 15 години са сред най-предпочитаните. Сега ще има нов сериал - „Миг първи, миг последен“, който започна на 4 август в онлайн платформата Voyo с нов епизод всеки ден, пише Лупа.бг.

Романтичната драма се оглавява от Йозге Йозпиринджи и Салих Бадемджи. „Всичко се познава по своята противоположност. Най-добрият начин да опишеш светлината е първо да покажеш тъмнината“, гласи слоганът на сюжета.

Това е приключението на необузданата любов на Дениз и Баръш, продължила 10 години. Една любовна история, понякога слънчева, понякога бурна, понякога възможна… често невъзможна.

