Нов турски сериал тръгна по БТВ

"Съдбовна звезда" (Çoban Yıldızı) започва да бъде наличен от 1 октомври (сряда) онлайн на видеоплатформата на bTV Media Group - VOYO.

Поредицата е показана в Турция от март до юни 2017 г. в ефира на FOX, предаде tvnovellas.blogspot.com

Главните роли се изпълняват от Селин Шекерджи ("Горчива любов", "Ангели пазители", "Мечтатели", "Черно-бяла любов", "Дъщеря ми", "Семейството"), Шюкрю Йозйълдъз ("Пепел от рози", "Чучулигата", "Надежда за обич"), Серхат Йозджан ("Ямата", "Времето лети"), Мендерес Саманджълар ("Златно момче", "Ямата", "Тайни"), Селим Байрактар ("Малки убийства", "Великолепният век"), Синем Юнсал ("Далечен град", "Доктор Чудо", "Дъщеря ми", "Черно-бяла любов") и други.

Състои се от 17 оригинални епизода по 120 минути или от 55 епизода по 45 минути.

Сюжет:

Може ли нещо да попречи на един мъж да следва страстта си? Зюхре е най-красивото момиче в Кападокия, но въпреки негодуванието си, тя е принудена да се омъжи за богатия и влиятелен Фикрет Каракая.

В сватбената си нощ обаче тя рискува живота си и бяга, но е видяна от Зекар - синът на Фикрет.

Зекар - шеф на нощен клуб в Истанбул, не осъзнава, че Зюхре е неговата бъдеща мащеха, и се влюбва в нея в момента, в който я вижда в имението.

Той е безмилостен и винаги получава това, което иска, затова си поставя за цел да я има – въпреки факта, че е женен.

Междувременно Зюхре е защитена от Сеит - красив каменоделец, който в крайна сметка се влюбва в нея. Безмилостният Зекар превръща живота и на двамата в кошмар...

