Нов турски сериал тръгва по БТВ

Кадър БТВ

Драмата с Чаатай Улусой е закупена от bTV Media Group и през месец декември ще направи своята премиера в България на онлайн платформата VOYO, предаде tvnovellas.blogspot.com

Сериалът е продуциран от Ай Япъм и е показан в Турция от януари до юни 2024 г. по канал NOW.

Главните роли се изпълняват от Чаатай Улусой ("Огледален свят", "Кварталът на богатите", "Вътрешен човек") и Сюмейе Айдоан ("Чуй ме", "Малкото голямо сърце").

Участват още Онур Сайлак ("Ирония на съдбата", "Гордата Аси", "Огнено сърце", "Вавилон", "Ямата", "Черна птица"), Ердал Йозячълар ("Опасно изкушение", "Черни планини", "Брак с чужденец", "Шампионът"), Алпер Чанкая ("Далечен град", "Присъда", "Семейството") и др.

"Безпощаден" се състои от 20 оригинални епизода по 120 минути или от 62 интернационални епизода по 45 минути.

Сюжет:

След като Айдан (Сюмейе Айдоан) разбива сърцето му, Даахан (Чаатай Улусой) смята, че животът му е свършил. Той напуска дома си, записва се в армията и попада в специален отряд, който се бие на изток. След две години тежка служба се прибере у дома.

Но домът не е такъв, какъвто го помни. Семейството му е разединено, а старият му квартал се е превърнал в мрачен подземен свят. Айдан я няма, а дори и старите му приятели, които са останали, изглеждат въвлечени в сенчести дела.

Когато разбира, че близките му са в опасност, Даахан неохотно приема предложение да стане професионален наемен убиец. Но дори един наемен убиец има нужда от морал, а понякога извънредни обстоятелства могат да превърнат обикновен човек в герой – особено когато Айдан внезапно се появява отново в живота на Даахан.

"Безпощаден" ще отведе зрителите на вълнуващо пътешествие през отчаяния стремеж на Даахан за изкупление, борбата му да събере семейството си отново и възродена любовна връзка, която разцъфтява пред лицето на опасността.

