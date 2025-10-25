Нов турски сериал тръгва по БТВ

Кадър Лейла

ЕКСКЛУЗИВНО: Хитовият турски сериал "Лейла" (Leyla) ще завладее българските зрители!

Драматичният хит предстои да стартира по bTV Story, като скоро ще обявим стартовата дата и часа на излъчване, предаде https://tvnovellas.blogspot.com/

"Лейла" се излъчва в Турция от септември 2024 г. до юли 2025 г. и се състои от 40 оригинални епизода.

Интернационалната версия съдържа 127 епизода по 45 минути.

Сериалът се оглавява от Джемре Байсел ("По-красива от теб", "Лявата ми половина", "Не пускай ръката ми") и Алперен Дуймаз ("Его", "Когато я обичаш", "Ирония на съдбата", "Горчива любов", "Приказка за Бодрум").

Участват още Гонджа Вуслатери ("Майка", "Малки тайни", "Моята опасна жена"), Ийт Киразджъ ("Войната на розите", "Шербет от боровинки"), Халил Ибрахим Джейхан ("Наследство"), Дилара Аксюек ("Завинаги, "Милост"), Мустафа Авкъран ("Листопад", "Север Юг", "Казвам се Фара") и др.

Сюжет:

Животът на младата Лейла (Джемре Байсел) се превръща в кошмар, когато баща ѝ Хилми (Уур Аслан) се жени за Нур (Гонджа Вуслатери) - красивата млада жена, която някога се е грижила за покойната майка на Лейла.

Заслепен от любовта, Хилми не вижда мъките, които новата мащеха на Лейла ѝ причинява, превръщайки дома им в жив кошмар.

Хилми осъзнава твърде късно, че Нур не е тази, за която се представя, и плаща за грешката си с живота си. Останала без дом и сама, Лейла се заклева да отмъсти на жената, която е унищожила семейството ѝ и ѝ е отнела живота.

Години по-късно Лейла се завръща с името Ела - талантлива готвачка, наета от Нур, която сега живее в лукс с новия си партньор - бившата футболна звезда Туфан.

Но нещата се усложняват, когато спасителят на Лейла от детството ѝ - Джино, се появява отново в живота ѝ като Дживан - осиновеният син на Нур.

Докато жаждата за отмъщение на Лейла се сблъсква с възродените ѝ чувства към Дживан, отдавна погребани семейни тайни излизат на бял свят, принуждавайки всички да се изправят пред развалините на миналото си.

