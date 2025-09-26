Нов турски сериал тръгва в 20 часа по българска телевизия

Успешната турска поредица „Избраният“ ще направи своя дебют по

DIEMA FAMILY на 1 октомври (сряда). Всяка делнична вечер от 20:00 ч. сериалът ще проследява

историята на доблестен мъж, който ще напусне армията, за да се превърне в закрилник на любовта на

живота си.

Марашлъ е бивш войник, който напуска специалните части, за да бъде с болната си дъщеря Зелиш. Той

решава да сбъдне една своя мечта, като отвори книжарница, а всичко се променя, когато през вратата

влиза красивата фотографка Махур. Младата жена обича професията си, но именно тя й носи безброй

проблеми. В деня, в който се запознава с Марашлъ, тя е на крачка от смъртта, а причината да остане

жива е опитният войник. Той спасява живота й, а впоследствие разбира, че Махур е мишена на

мафията, заради снимка, която е направила. Нейният баща е влиятелен бизнесмен, който след като

научава за случилото се, ще се опита да наеме Марашлъ за неин телохранител. Как ще реагира

независимата млада жена, когато разбере, че спасителят й ще се превърне в нейна лична охрана?

В ролята на Махур зрителите на DIEMA FAMILY ще видят талантливата актриса от български произход

Алина Боз. Майка й е рускиня, а баща й е българин с турски произход. Когато Алина е на седем години,

цялото семейство се премества да живее в Турция. Бурак Дениз ще й партнира в образа на Марашлъ. В

„Избраният“ участват още Рожда Демирер, Серхат Кълъч, Сайгън Сойсал и други.

