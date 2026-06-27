Нов удар по амбициите на Англия и Томас Тухел

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Мениджърът на Англия Томас Тухел е напът да получи втори сериозен удар по време на Световното първенство в САЩ, Мексико и Канада, след като първият му избор за десен защитник Рийс Джеймс е с контузия в подколянното сухожилие и е много вероятно да пропусне останалата част от турнира, информира “Скай Спортс”.

Бранителят на Челси е получил травмата по време на сблъсъка с Гана във вторник, завършил 0:0. Тази вечер островитяните ще изиграят последната си среща от груповата фаза, която е срещу Панама от 00:00 българско време. В лагера на “трите лъва” запазват надежди, че Джеймс ще може да се възстанови евентуално за заключителните етапи на Мондиал 2026, макар че не е уточнено нито каква е вероятността за това, нито какво точно се има предвид под тази формулировка, пише Спортал.бг.

Това е сериозен удар по плановете на Тухел, който извика в първоначалния си избор на състав за Световното двама играчи с идеята да бъдат ползвани в тази зона и това бяха Рийс Джеймс и Тино Ливраменто. Вторият получи травма още преди старта на турнира и отпадна от групата, а германецът изненадващо предпочете да повика на негово място централния защитник на Челси Трево Чалоба. Бившият наставник на лондончани и ПСЖ бе силно критикуван в местната преса за решението си да не повика десния бранител на Реал Мадрид - Трент Александър-Арнолд, който бе първи избор при предишния наставник Гарет Саутгейт. Сега Тухел ще трябва да се справя със ситуацията като прави избор между Джед Спенс, който най-вероятно ще стартира отдясно тази вечер, и централните защитници Езри Конса, Джарел Куанса и Трево Чалоба.

Редактор "Екип на Петел",

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