Нов вид пътна настилка изобретиха във Варна
27.08.2025 / 21:49 2
Кадър Читател на Петел
Нов вид настилка е изобретен във Варна.
Вече не е нужен асфалт.
В Морската столица директно застилат килими.
Гледката е на улица "Васил Друмев"
За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg
Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!
Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!
Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!