Нов вид пътна настилка изобретиха във Варна

27.08.2025 / 21:49 2

Кадър Читател на Петел

Нов вид настилка е изобретен във Варна.

Вече не е нужен асфалт.

В Морската столица директно застилат килими.

Гледката е на улица "Васил Друмев"

 

Коментари
1
0
kris (преди 17 минути)
Рейтинг: 499381 | Одобрение: 91551
Сиганите обичат килими.....След няколко дена в Максуда.....!!
Аз мога! Трудно е да съм съвършен, но ми се налага!
2
0
Off Road (преди 30 минути)
Рейтинг: 43511 | Одобрение: 10076
До първият североизточен.

