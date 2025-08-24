Нов вид влезе в Черно море, яде храната на цацата

Кадър Уикипедия Steven G. Johnson

Гребеновидна медуза е мигрирала в Черно море с корабите

Нова медуза в Черно море създава конкуренция на цацата за хранителните ресурси, предупреди морският експерт д-р Йордан Господинов. Гребеновидната медуза, която не е типична за нашите води, се излюпва едновременно с цацата и се храни със същия планктон.

"Гребеновидната медуза, която учените отбелязват, че не е специфична за нашето море, излюпва се по едно и също време с цацата и изяжда много голяма част от храната ѝ," обясни д-р Господинов пред "България Днес".

