Нов виц на Къци: Ако инвестираш един милион лева сега, след Нова година ще имаш 2 милиона евро

Къци Вапцаров сътвори нов виц в социалната мрежа.

Ето какво пише той:

Пред нас зелената зона става синя, което означава, че един лев става две евро... Тоест Ако инвестираш един милион лева сега, след Нова година ще имаш 2 милиона евро! Ето откъде ще дойде просперитета!

.. последвайте ме за още финансови съвети

