Нов виц на Къци: Ако инвестираш един милион лева сега, след Нова година ще имаш 2 милиона евро

19.11.2025 / 12:15 0

Кадър Фб

Къци Вапцаров сътвори нов виц в социалната мрежа.

Ето какво пише той: 

Пред нас зелената зона става синя, което означава, че един лев става две евро... Тоест Ако инвестираш един милион лева сега, след Нова година ще имаш 2 милиона евро! Ето откъде ще дойде просперитета!

😁😁😁

.. последвайте ме за още финансови съвети

 

