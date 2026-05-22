Нов завой на Тръмп: Вместо изтегляне от Европа изпраща още 5 хиляди войници в Полша

Американският президент Доналд Тръмп обяви, че САЩ изпращат още 5000 войници в Полша.

Новината беше обявена лично от Тръмп в социалната му мрежа "Трут соушъл", само два дни след като американският вицепрезидент Джей Ди Ванс заяви, че планираното разполагане на американски войски в Полша временно се отлага, предаде OFFnews.bg

"Въз основа на успешното избиране на сегашния президент на Полша Карол Навроцки, когото с гордост подкрепих, както и на нашите отношения с него, с удоволствие обявявам, че Съединените щати ще изпратят още 5000 войници в Полша", написа Тръмп в социалната си мрежа.

САЩ преразглеждат присъствието на войските си в Европа и се очакваше да го съкратят след настояванията на Тръмп НАТО да поеме по-значителна роля в отбраната на Европа.

Тръмп посрещна Навроцки в Белия дом през май миналата година и го подкрепи в ключов момент преди изборите в Полша, на които Навроцки победи кандидата от проевропейската центристка партия на премиера Доналд Туск. През септември американският президент се срещна отново с него в Белия дом, като тогава заяви, че САЩ биха могли да увеличат военното си присъствие в Полша и обеща да осигури отбраната на страната, припомня Ройтерс.

