Нова: Проверяват Бисер Михайлов за укривателство на сина му Васил
Булфото
По разпореждане на временно изпълняващия функциите главен прокурор Ваня Стефанова отдел “Инспекторат” на ВКП се е самосезирал и е образувал проверка срещу пернишкия прокурор Бисер Михайлов, научи NOVA от свои източници.
Проверката е във връзка с изнесени от вътрешния министър Иван Демерджиев данни, че магистратът е подпомагал укриването на сина си Васил Михайлов.
Предстои от МВР да бъде изискана цялата информация. Ако тя се потвърди, главният прокурор ще сезира Висшия съдебен съвет с искане за налагане на най-тежкото наказание - диспциплинарно уволнение.
Редактор "Екип на Петел",
За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на [email protected]
Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!
Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на [email protected]. Ще обърнем внимание!
Изпращайте вашите снимки на [email protected] по всяко време на дежурния редактор!