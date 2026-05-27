Нова: Сарафов е подал оставка като началник на Националната следствена служба?

Булфото

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет се събира на редовно заседание днес.

По информация на Нова телевизия Борислав Сарафов е подал оставка като директор на Националната следствена служба и се очаква това да влезе като извънредна точка в дневния ред на кадровиците.

По закон началникът на следствието е и заместник-главен прокурор. Преди дни стана ясно, че министърът на правосъдието Николай Найденов смята, че Сарафов трябва сам да се оттегли от поста, след като Висшия съдебен съвет отказа да образува дисциплинарно производство срещу него.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на [email protected]

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на [email protected]. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на [email protected] по всяко време на дежурния редактор!