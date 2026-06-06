Нова: Трети починал при тежката катастрофа на "Челопешко шосе"

Булфото

Трети човек е починал след катастрофата, която се случи в петък вечерта на улица "Челопешко шосе", научи Нова телевизия. При натъпилия инцидент има и много ранени.

Очаква се Софийската градска прокуратура да повдигне обвинение за причиняване на смърт с евентуална умисъл на двамата шофьори на автомобилите, участвали в катастрофата.

Според разследващи двамата шофьори са си организирали незаконна автогонка и са управлявали автомобилите със скорост от над 150 км/ч.

Предстои държавното обвинение да удължи задържането на мъжете до 72 часа, а през следващите дни ще поиска от съда да им наложи и най-тежката мярка за неотклонение – „задържане под стража“.

В единия от автомобилите са пътували двама братя, а в другия – трима мъже. От всички са взети кръвни проби и ДНК материал.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

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