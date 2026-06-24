Нова: Трима души са открити мъртви в общежитие в Угърчин, разследват убийство

снимка: МВР

Трима души са били открити мъртви в общежитие в Угърчин, научи NOVA от свои източници. Сигналът е подаден през нощта на спешния телефон 112. Става дума за двама души от женски пол и един мъж.

По информация на медията трагедията е започнала след възникнал конфликт между няколко души, намиращи се в общежитието. По предварителни данни спорът е бил свързан с лични отношения и любовен триъгълник.

Източници твърдят, че при разразилата се разпра мъж, за когото се съобщава, че е с криминално минало, е нападнал с нож пълнолетна жена и мъж, които са били на мястото. Двамата са получили смъртоносни наранявания.

Свидетел на случилото се е станало 15-годишно момиче. По първоначална информация, след като е видяло нападението, то е скочило от тераса на сградата. Данните сочат, че момичето не е станало жертва на насилие, а е починало вследствие на тежките травми от падането. Според източниците ни то е страдало от епилепсия.

След подадения сигнал на място са изпратени полицейски екипи и медици. Заподозреният за нападението е задържан от полицията. По информация на NOVA общежитието се използва за настаняване на хора в затруднено социално положение. Към момента не е ясно какви са точните взаимоотношения между участниците.

Редактор "Екип на Петел",

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