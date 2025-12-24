Нова ТВ: Дядо Коледа лети над Земята, раздаде над 2 милиарда подаръка

Мая Иванова. Кадър: Нова ТВ

Над 2 милиарда подаръка е раздал до момента Дядо Коледа, съобщи Нова телевизия, като се позова на Северноамериканската служна за космическа отбрана.

Към момента шейната му прелита над Узбекистан. Очакванията са след полунощ добрият старец да премине и през България.

Точно в 17 ч. във вторник следобед Дядо Коледа започна своето околосветско пътешествие. Той потегли от града, в който живее – Рованиеми, разположен на Полярния кръг. Шейната му, теглена от северни елени, е пълна с подаръци за всички, които вярват в него.

Северноамериканската служба за космическа отбрана и тази година е в пълна готовност да проследи пътя на Дядо Коледа и да предава на живо прелитането на шейната над всяко населено място по света. Официалното отброяване вече е в ход.

Който се съмнява в способностите на Дядо Коледа, може да проследи движението на шейната в реално време. Един от начините е чрез приложението на наблюдение на полетите “Flight Radar”. Номерът на полета на шейната е R3DN053.

