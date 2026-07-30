Нова агресия в Габрово: Скандал между млади жени в центъра на града завърши с нападение

снимка: МВР

Нов случай на агресия разследват в Габрово, съобщиха от полицията.

На 28 юли е подаден сигнал за възникнало спречкване между три млади жени и две непълнолетни лица в централната градска част.

При среща между двете групи е възникнал словесен конфликт, при който една от жените е била напръскана с безалкохолна напитка, след което тя е била съборена на земята.

Иззети и са прегледани записи от камери за видеонаблюдение, както и са снети обяснения от участници и свидетели.

В хода на проверката е установено, че малко по-рано същата вечер между двете групи са възникнали и други словесни пререкания.

По случая е заведена преписка. След приключване на проверката и изясняване на всички факти и обстоятелства, материалите ще бъдат изпратени на прокуратурата, предаде "Дарик".

Припомняме, че през май и юни в Габрово имаше две масови сбивания, при които имаше и пострадали хора. Случаите предизвикаха обществено напрежение и граждански протести с искания за по-строги мерки срещу битовата престъпност и по-ефективно полицейско присъствие.

След инцидента през май в Габрово пристигна главният секретар на МВР, който се срещна с ръководството на Областната дирекция на полицията и с представители на местната власт. Тогава от министерството заявиха, че ще бъде засилено полицейското присъствие и ще бъдат предприети допълнителни действия за гарантиране на обществения ред.

В началото на юли кметът Таня Христова изпрати писмо до министър-председателя Румен Радев, с което настоява за предприемането на спешни мерки за гарантиране на обществения ред и сигурността в града, пише на официалната страница на кмета.

А миналата седмица директорът на полицията в града Ст. комисар Иванов посочи, че в последните месеци сред част от жителите на Габрово се е засилило усещането за несигурност след няколко инцидента, довели до сбивания на обществени места.

По думите му полицията е реагирала незабавно във всеки отделен случай и увери, че подобни прояви няма да бъдат толерирани.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на [email protected]

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на [email protected]. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на [email protected] по всяко време на дежурния редактор!