Нова ало измама: Някой опитва да тегли кредит от 19 хиляди лева от ваше име

Нова схема: „Ало“ измамници използват фалшиво пълномощно

„Замесена сте в престъпление!” – с тези думи започва обаждането, което журналистът от Българското национално радио Милена Воденичарова получава във вторник. Мъж с твърд руски акцент се представя за следовател Добромир Велчев от 2-ро Районно управление и твърди, че с нотариално заверено пълномощно от нейно име измамник се е опитал да изтегли кредит на стойност 19 000 лева, съобщава Нова телевизия, цитира Нова Варна.

Как работи измамата

Според „следователя”, мъж на име Радослав Колев се опитал да вземе кредит от банков клон на „Цариградско шосе”. В документа били вписани всички лични данни на журналистката, но банковите служители усетили нередности и започнали допълнителни въпроси. Измамникът се стреснал, взел документите и избягал.

Фалшиви документи като „доказателство”

Мнимият полицай поискал имейл, на който изпратил служебна карта със снимка и профил на предполагаемия извършител. Вместо официален печат, картата имала надпис „штамп” – явен признак на фалшификат. Вторият документ съдържал снимка на известен престъпник, който преди години се опитал да избяга от затвора.

Реакцията на полицията

От Столичната дирекция на вътрешните работи (СДВР) потвърдиха, че е подаден сигнал за подобна измама и увериха, че работят активно по случая. Полицията напомни, че в районните управления няма длъжност „следовател” – още един детайл, който доказва измамния характер на обаждането.

