Нова авиолиния: Летим от България до Чикаго и назад директно

Директните полети между София и Чикаго ще стартират през април или май следващата година. Това става ясно от съобщение на Генералния ни консул в Чикаго Светослав Станков в Facebook.

„Още една крачка към дългоочакваната цел — директни полети между България и САЩ! Проведох работна среща с г-жа Angie Kocerka, заместник-комисар по маркетинг, партньорства и развитие на въздушните услуги, и г-жа Christine Pundavela, помощник-комисар по маркетинг, от Chicago Department of Aviation/Департамента по авиация на Чикаго, който управлява двете летища на града — Chicago O'Hare International Airport и Chicago Midway International Airport“, пише Станков, предаде Блиц

Срещата беше посветена на конкретни въпроси, свързани с откриването на директна въздушна линия София–Чикаго, която да се обслужва от българската авиокомпания GullivAir / GullivAir, като полетите ще свързват летище „София – Васил Левски“ Летище София / Sofia Airport и O’Hare International Airport.

„Обсъдихме и възможностите тази инициатива да бъде ефективно промотирана и да допринесе за икономическия, туристическия и културния обмен между нашите страни“, допълва той.

Генералното консулство на България в Чикаго продължава да оказва пълна институционална подкрепа на GullivAir, в тясна координация с Министерство на транспорта и съобщения и Министерски съвет на Република България.

Целта е директната линия София–Чикаго да започне да функционира през април/май 2026 г. като пилотен проект с продължителност шест месеца, след което ще бъде извършен анализ на нейната ефективност и устойчивост.

Това ще бъде първият директен полет между България и САЩ от повече от 20 години — дългоочаквана въздушна връзка, която има особено значение за многобройната българска общност в Чикаго и САЩ.

Чикаго е дом на най-голямата българска емигрантска общност в Съединените щати, наброяваща десетки хиляди души. Българите там имат собствени училища, църкви, медии и културни организации, които поддържат езика и традициите живи. С годините градът се превърна в център на българската диаспора в Америка, привличайки нови имигранти с развитата си общност и взаимна подкрепа.

