Нова "автоморга" се оформи в квартал "Левски" във Варна

Кадър Забелязано във Варна, В. Йорданов

Стряскащи кадри показа варненец от един от предпочитаните квартали във Варна - "Левски".

Вижда се, че край казаните се е оформила нещо като автоморга и има дори предна броня на автомобил, а също така и дограма от апартамент, автомобилни гуми и т.н..

Наоколо могат да се видят стар хладилник, пералня и други домашни потреби.

Ето какво пише той:

"С месеци в квартала има сериозен проблем с чистотата. Около контейнерите за смет се трупат отпадъци, които не се почистват, въпреки че самите контейнери се изпразват. Боклукът около тях стои разхвърлян с месеци, разнася се, мирише и превръща района в сметище.Проблемът е траен и очевидно неглижиран. В същото време Общинска полиция редовно налага глоби за паркиране, при положение че места почти няма и хората паркират където успеят заради големия брой студенти в района. За контрол и санкции има ресурс, но за елементарна чистота – не. Ситуацията е недопустима."

Коментарите не закъсняха:

А кой хвърли гумите ,дограмата ,хладилника...!?

Виждате ,че не чистят и има проблем .

Най-вече не разбирам тези хорица където си мъкнат до казаните като грешници огромни хладилници ,печки и подобни уреди при положение ,че има фирми които ги вземат от вас без един лев да искат..!

Сигурно събират и комшии и рода да помагат за да направят безмозъчната си мизерия!

После по месеци им гледаме изчопления разпилян хадилник по улиците!

Глупав народ!

В целият град е така, при нас ремонтираха, кофите преливат, никой не чисти. Боклук пада докато камиона ги изсипва и връща понеже бърза, ама заминава и той се разлита и разнася от животни и вятър.

Контейнерите са в тревата и боклуците да по целите тревни площи вече вместо само около контейнера. Варна също е в криза с боклука ама не се говори.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!