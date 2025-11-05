Нова бие тревога: Опасен скок на цените

Редактор: Недко Петров

Стопкадър Нова Тв

Цените у нас растат с бързи темпове през последните 12 години. По-евтино е било само през 2013-та и след това непрекъснато се повишават. Докъм 2021-ва плавно и с по няколко процента, а след това доста по-осезаемо.

Между 2021 и 2022 година скокът е най-голяма, показва справката на НСИ. Регистрираното увеличение на цените спрямо 2013 година е 64 процента, като говорим за средни цени.

Най-сериозно е увеличението при сиренето - с над 100 процента. От 5.77 лева за килограм, сега е 13.60. С около 90 процента пък са скочили хляба, прясното мляко и яйцата.

Единствено захарта е поскъпнала с по-малко от 10 процента - по-малко от 0.20 стотинки за килограм.

Най-много са повишени цените на плодовете и зеленчуците. Рекордьор е гроздето с 200 процента, а при чушките, доматите и кайсиите е над 120. Най-малко е увеличението при ябълките.

При нехранителните стоки липсва динамика. Най-голямо е повишението при дървата за огрев, които са поскъпнали двойно.

Увеличението при облеклото и обувките е сравнително умерено, а на бяла и черна техника още повече. При телевизорите например е 13 процента.

Почти непроменен остава автомобилният бензин. Той е рекордьор в посока, в която цените са се променили с много млако, с едва 3 стотинки - от 2.60 до 2.63 лева за литър, информира Нова Тв.

