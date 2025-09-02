Нова блокада в София: Протест затвори Ботевградско шосе

Снимки: Булфото

Жители на с. Локорско и район "Кремиковци" блокираха движението на бул "Ботевградско шосе" в София в знак на протест срещу намерение за изграждане на кариера за добив и преработка на строителни материали на територията на район “Кремиковци”.

Протестът е срещу открития добив, замърсяване на околната среда и унищожаване на природните дадености в района, посочва БТА. Жителите заявяват, че държат на здравето и спокойния живот на хората и техните деца.

Сборният пункт на протестиращите е бил в село Локорско, след което е тръгнало автошествие към бул. „Ботевградско шосе“, където протестиращите блокираха движението.

Районът е свлачищен, каза за БНР кметът на "Кремиковци" Лилия Донкова: "Ние вече имаме една кариера от другата страна на квартала, а сега искат да изградят нова. Имаме опасения, че по време на работата могат да нарушат целостта на рудника, да засилят свлачищните процеси и че тази кариера още повече ще застраши живота на живеещите в "Кремиковци". Има възможност част от къщите да попаднат вътре".

