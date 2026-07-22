Нова дирекция "Екология" ще следи за чистотата в централната част на Варна

снимка: Район "Одесос"

Преструктуриране на администрацията във варненския район „Одесос“, за да се осигури по-добър контрол върху чистотата и екологичните дейности в централната част на града, одобри временната комисия по структури и общинска администрация към местния парламент.



Предвижда се създаването на нова Дирекция „Екология“, която ще обедини експерти и инспектори, ангажирани с опазването на околната среда и контрола на обществените пространства, пише "Морето".



Новото звено ще бъде изградено чрез преместване на 13 щатни бройки от досегашната Дирекция „Административно-правно и информационно обслужване“ (АПИО), сред които служители, отговарящи за екологичния контрол и управлението на екологичните дейности.



Причината за промяната е спецификата на район „Одесос“, който обхваща централната градска част на Варна. Това е зона с висок човекопоток, множество търговски обекти, заведения и административни сгради. Стига се до по-бързо замърсяване на обществените пространства и се изисква по-строг контрол върху дейностите по почистване.



От районната администрация посочват, че новата дирекция ще създаде по-ясен механизъм за приемане и обработка на сигнали от граждани и институции, както и за по-бърза реакция при установени нарушения, включително нерегламентирано изхвърляне на отпадъци.



Сред основните задачи на новото звено ще бъдат контролът върху фирмите, ангажирани с почистването, проследяване качеството и честотата на извършваните дейности, поддръжката на зелените площи и дъждоприемните шахти.



Според администрацията промяната цели по-добра организация на работата и подобряване на облика на централната част на Варна както за жителите, така и за гостите на града.

Редактор "Екип на Петел",

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