Нова ера: Швеция вдигна в небето първия изтребител без пилот

Кадър Х

Шведската компания за производство на авиационна и отбранителна техника SAAB стана първата в света, извършила тестови полет на изтребител, контролиран изцяло от внедрен в системата му изкуствен интелект, предаде Новини.бг

Опитът е бил извършен миналата седмица над Балтийско море, като през целия полет курсът е бил поддържан и определян не от пилот, а от системата с вграден изкуствен интелект Centaur (Кентавър).

Между 28 май и 3 юни от SAAB съобщиха, че успешно са интегрирали Centaur в изтребител Gripen E, позволявайки по този начин на самолета да изпълнява автономно комплекс от бойни маневри в няколко симулативни сценария.

Машината на бъдещето във военната авиация всъщност представлява съвместен проект между SAAB и основаната през 2021 г. в Мюнхен компания за разработка на изкуствен интелект в сферата на отбраната Helsing.

Това е едно изключително важно постижение за SAAB, което доказва предимството ни в сложните технологии, като правим така, че изкуственият интелект да носи ползи и в небето, каза в изявление Петер Нилсен, ръководител на „Разширени програми“ в бизнес направлението „Аеронавтика“ на SAAB.

Нилсен изтъкна също така способността на Gripen E бързо да интегрира нов софтуер, което му позволява да изпревари конкурентите си в адаптирането към променящите се заплахи.

Autonomous AI-agent fly BVR-combat on #Gripen E



"Saab, in collaboration with Helsing, today announced the successful completion of the first three flights integrating Helsing’s Artificial Intelligence (AI) agent ‘Centaur’ into a Gripen E"



Source: https://t.co/wyVPdu4vE6 pic.twitter.com/x1HiKl4p0h