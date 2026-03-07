Нова европейска директива дава право на служителите да знаят колко получават колегите им

Пиксабей

Нова европейска директива слага край на тайната около заплатите. Всеки служител ще има право да получава информация за средното възнаграждение на колегите си на същата позиция. Ако разликата в заплащането между мъже и жени надхвърля 5 процента без обективна причина, тя ще се счита за дискриминация и ще подлежи на обезщетение.

В предприятие за производство на боза в Монтана темата за равните заплати не предизвиква напрежение. Операторът Тошко Тошков каза, че във фабриката мъже и жени получават еднакво възнаграждение. Пред Нова телевизия той коментира, че всички са на минимална работна заплата и не се интересуват кой колко взима.

От 7 юни обаче правилата в целия Европейски съюз се променят. Новата директива задължава работодателите да осигурят прозрачност за заплащането по позиции. Служителите ще могат да получават информация за средните нива на възнагражденията или за диапазона на заплатите на дадена позиция. Ако работник установи разлика в заплащането без ясни и обективни критерии, той ще може да я оспори. Според Тошков подобна разлика би могла да се обясни с по-висока квалификация или повече свършена работа, но в неговото предприятие това засега не е тема.

Юристи посочват, че новите правила ще донесат сериозна промяна на пазара на труда. Прозрачността няма да означава разкриване на конкретната заплата на всеки служител, но ще даде ясна представа за средните възнаграждения или диапазона на заплащане. Това ще изисква работодателите да преразгледат вътрешните си политики и дори част от трудовите договори, в които досега често се съдържат клаузи за конфиденциалност на заплатите.

Мярката идва на фона на трайна разлика в заплащането между мъже и жени в България. По данни на експерти тя е около 7 процента в полза на мъжете. Липсата на информация често прави подобни разминавания невидими и затруднява защитата на засегнатите служители.

При доказана необоснована разлика работникът ще може да потърси правата си по съдебен ред. В такъв случай може да бъде присъдено обезщетение за неизплатено възнаграждение за съответния период, както и компенсации за пропуснати придобивки и за неимуществени вреди.

Промени ще има и при кандидатстването за работа. Работодателите няма да имат право да питат кандидатите какво възнаграждение са получавали на предишното си работно място. Целта е да се предотврати практиката новата заплата да се определя на базата на старото възнаграждение.

Ако работодател не предоставя точни данни за средното заплащане, може да бъде санкциониран с глоба, изчислена като процент от годишния оборот на компанията, както и да получи ограничения за участие в обществени поръчки.

Новите правила трябва да влязат в сила от 7 юни 2026 година. А дотогава за работници като Тошко Тошков разлики от няколко процента в заплащането не изглеждат толкова съществени – по неговите думи 5 процента са около 50 лева повече и „не са кой знае какво“.

