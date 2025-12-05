Нова формула: Без "хилядарки" за пенсиониране

Кадър Бг он ер

Икономистът Георги Ганев смята, че договорената рамка на бюджета между синдикати и работодатели е по-малко неприемлива от първоначалния вариант, но все още липсва официален документ, върху който да се стъпи.

"Основната новина е това премахване на автоматичното обвързване на заплатите в публичния сектор със средната работна заплата в България, която е предимно в частния сектор. Изключително порочна практика, която трябва да бъде прекратена", заяви Ганев в ефира на "Денят ON AIR".

Преглед на структурата и заетостта в администрацията

Икономистът настоява за цялостен преглед на структурата на заетостта и заплащането в държавната администрация.

"Сметната палата да направи един обстоен преглед на цялата структура на заплащането спрямо длъжностите в целия публичен сектор. И тогава, когато се види, че всъщност в публичния сектор работят много повече хора, отколкото трябва и бъдат освободени, най-вероятно ще има пари не само за 10%, но и за много по-големи увеличения", коментира Ганев пред Bulgaria ON AIR.

Като стъпка в правилната посока той определя идеята да се премахнат т.нар. "хилядарки" – високите еднократни възнаграждения при пенсиониране в публичния сектор.

По думите му държавните служители не са по-специални от работещите в частния сектор и не трябва да имат подобни привилегии. Според него трябва да се ограничат и незаетите щатни бройки, чрез които се раздават бонуси, както и практиката пенсионери да заемат позиции "без да има кой да ги замести".

Той посочва, че администрацията трябва да се насочи към привличане на млади кадри, а не да работи в режим на постоянни компромиси.

Причините за протестите и поколенческата промяна

Икономистът коментира и масовите протести в страната.

"Основната причина за протеста е, че това младо поколение не иска да бъде управлявано. То иска да управляват от негово име и в негов интерес. Това е нещо коренно различно", каза Ганев.

Според него ефектът от протеста зависи от това дали ще се формулира ясна политическа цел и дали вълната ще се пренесе в изборната активност.

По-високата избирателна активност според него би намалила влиянието на групи и интереси, които нямат място във властта.

По отношение на внесения вот на недоверие Ганев смята, че за опозицията това е било политически неизбежно.

Според него предстои да видим както развитието на дебатите, така и паралелните протести около тях.

