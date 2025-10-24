Нова формула за сметките за вода: Плащаме по нова тарифа над 10 кубика

Кадър Фб

От ГЕРБ ще предложат промените в законопроекта за водоснабдяването, които бяха приети на първо четене, да бъдат оттеглени. Това обяви председателят на парламентарната комисия за регионално развитие Николай Нанков.

Промените бяха приети на първо четене в сряда и предвиждаха цената на водата за домакинствата да се изчислява по два елемента - употребени кубични метри вода и достъп до услугите, т.нар. "такса водомер".

Според Нанков темата не е била представена добре сред обществото.

"Нашият ангажимент е между първо и второ четене тези текстове да бъдат оттеглени. Ще внесем подобно предложение. Те са насочени към онези български граждани, които са с повече от едно жилище. Това не касае всички собственици на жилища, които ги обитават целогодишно", обясни той.

Нанков обаче заяви, че ценообразуването в момента е крайно несправедливо.

"Не трябва да пропускаме и темата с онези български граждани, които пълнят басейни и плащат същата цена на водата като на най-уязвимите граждани".

Затова от ГЕРБ ще предложат цената да се определя спрямо потребеното количество.

"До 10 кубически метра потребено количество да си остане непроменена тарифата и над 10 кубически метра за онези, които пълнят басейни и поливат с питейна вода, да бъде по-висока цената", каза Нанков.

