Нова функция в Гугъл мапс променя всичко

Какво представлява новата функция Ask Maps

Ask Maps е нов експериментален модул, забелязан в бета версия 25.41.03.815390258 на Google Maps за Android. Идеята е проста, но изключително мощна: да превърне навигационното приложение в пълноценен AI асистент, пише digital.bg

На началния екран ще се появи нов чип под лентата за търсене. Натискате го — и интерфейсът се отваря в стил Gemini: приветствие по име, предложения за въпроси и голям прозорец за разговор. Можете да пишете или просто да говорите.

Пример: попитате „Кой е най-високият връх в Япония?“ — и докато AI ви дава отговор за Фуджи, картата автоматично го визуализира на екрана. Без търсене, без копиране — директно там, където ви трябва.

Да, функцията все още е в тестова фаза. Някои отговори се повтарят, а понякога картата показва различна локация от тази в отговора. Но това не е изненада — всяка AI интеграция минава през „детски болести“.

Важно е друго: тази интеграция премахва нуждата от превключване между чатбот и навигация. А това означава по-интуитивно планиране на пътувания, по-бързо ориентиране в непознати градове и дори възможност да получите препоръки за заведения, забележителности или алтернативни маршрути — в реално време.

