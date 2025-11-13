Нова измама: Използват еврото, за да източат банковата ви сметка

Пиксабей

В България се наблюдава нов вид киберизмами, свързани с финтех компании, при които потребители губят пари чрез фалшиви обаждания и манипулации. Това обясни в "Денят започва" комисар Светлин Лазаров, началник на отдел “Дигитални анализи и киберразузнаване” при дирекция “Киберпрестъпност” на ГДБОП. По думите му това са изключително нов тип кибер измами.



„Българските потребители получават обаждане по приложения за комуникация, на жертвата се изписва, че съобщението е от въпросната финтех комания, разговорът е изцяло на английски език. Разговорът е на английски език, разпитва се жертвата, придобива се допълнителна информация, за да се спечели доверие от на жертвата“, обясни той.



След това жертвата е подтиквана да направи превод от своята сметка или да предостави данни за дебитната карта, асоциирана със сметката във финтех компанията.



„Тече един такъв разговор, в който печелят доверието на жертвата и наистина го убеждават, че това е от поддръжката на въпросната финтех компания, защото в крайна сметка се получава една заплаха, че ако не изпълни тези действия, сметката му във въпросната финтех компания ще бъде закрита и наличните средства, които са там, ще бъдат изгубени. Даже тук, преди 24 часа, получихме пореден сигнал към въпросната измама. Даже се разиграва нова роля, именно с превалутирането на лева в евро. Именно това се използва вече като мотив за тази измама. Казват, трябва да превалутираме вашата сметка във връзка с преминаването на лева към евро, затова вашите пари трябва да бъдат прехвърлени на служебна наша сметка и ще ви бъдат върнати обратно в евро“, уточни Лазаров.



Tvboutique.bg Смарт часовник, който не пропуска нищо

В тази връзка се уточнява, че превалутирането от лева в евро във всички банки става автоматично.



Според комисар Лазаров потребителите трябва да са особено внимателни при такива обаждания и да не извършват транзакции към други сметки.



„Ако жертвата реагира бързо, е възможно да се спре транзакцията, но след 24 часа сумите вече се осчетоводяват, теглят физически от сметките на измамниците. Изтеглят ли се физически, тяхното възстановяване клони към нула“, предупреди експертът.





„Потребителите трябва да проверяват легитимността на сайтовете и домейните, да не се поддават на стресиращи съобщения за изчерпани количества или ограничено време за покупка“, съветва главният инспектор.



"Българските потребители трябва да бъдат много внимателни, когато посещават такива сайтове, да не бързат, да проверят този сайт дали е легитимен, дали не е някое копие на истински сайт. Защото забелязваме, в последните години прават копия едно към едно на истински легитимни сайта.

istock

И как го разпознаем?



Много е лесно всъщност. Самият домейн, от който е регистриран въпросният сайт, може да се направи проверка кога е регистриран. В повечето случаи на фалшивите сайтове, самото име, домейнът, който е URL-ъдресът, той се регистрира преди седмица или месец.



Как проверяваме?



Има безплатни платформи, по които може да се провери дадения домейн кога е регистриран". обясни още комисар Лазаров.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!