Нова измама от името на куриерски фирми краде пари и данни на потребители

Нова измама - фишинг офанзива със SMS в България се представя от името на куриерски компании. Целта е да се източат лични данни, както и финансова информация на потребителите. Новите измами се засичат все по-трудно, предупреждават експерти, тъй като новите технологии в комбинацията с изкуствения интелект дават все по-голяма преднина на престъпните групи. Измамната схема използва SMS известия от името на големи куриерски фирми. Целта е потребителите да отворят линк с инструкции за въвеждане на лични данни.

Пред БНТ, проф. Илин Савов, преподавател и експерт по киберсигурност обясни, че има няколко елемента, които издават фалшивите съобщения. Потребителите трябва да видят часа, в който е изпратен есемесът, както и съдържанието на текста. Ако той подтиква към бърза реакция - това е сериозен сигнал.

Експертите призовават потребителите да не кликват върху линк връзки, които се изпращат без да са сигурни накъде водят, както и да не въвеждат финансова информация в платформи, които не са им известни.

Експертите виждат и друга голяма опасност в ръцете на хакерите в близко бъдеще - комбинацията от мощни квантови компютри, изкуствен интелект и 6G мрежа, която дава възможност за съвсем друго ниво на изпълнение на измамите. Данни за 2024 г. показват, че организациите у нас са били подложени на средно над 1000 кибератаки седмично, което е с 10% повече от средното за Европа, предаде БНР.

