Нова измама след селфи с непознати: Мъж тегли кредити на чуждо име, ползва онлайн банкиране

кадър: Нова тв

Само за дни столичната полиция откри и задържа 22-годишен мъж, изтеглил кредит от 25 000 евро на чуждо име. Заемът е заявен онлайн през мобилно приложение за банкиране, след като телефонът на пострадалия е бил отключен без негово знание. За целта е използвано направено с жертвата селфи. Измамникът е заловен на излизане от банковия клон докато попълва документите за усвояване на парите.

На 8 юни вечерта 43-годишният Десислав Георгиев отива до близкия до дома му денонощен магазин за алкохол и цигари. Там се запознал с двама мъже, които не бил виждал дотогава.

"След това на мен ми прилоша и решихме да ме заведат до вкъщи, да си взема един душ, за да се освежа", каза пред Нова телевизия потърпевшият Десислав Георгиев.

На сутринта мъжът проверява през мобилното си банкиране дали заплатата, която очаквал от няколко дни, вече е постъпила по сметката му. "Аз установих, че имам кредит за 25 хил. евро. На мое име, което е прехвърлен като дарение на името на Стефани Куртева", посочва той.

Десислав веднага подава сигнал в полицията.

"Установява, че му е сменен мобилния телефон в приложението, e-mail адреса му, част от парите даже вече са били усвоени", обясни комисар Стефан Попов, зам. - началник на 1 РПУ, София.

Оказва се, че измамниците, които живеят на семейни начала, накарали Десислав да си направи селфи с тях, за да могат да отключат телефона му. Снимали и личната му карта, за да изтеглят кредита.

"При поредния опит за изтегляне на пари от тази сметка ние задържахме фактически човекът, който е направил тази измама. Задържахме и жената, на чието име е нареден кредитът. Реално фактическият извършител е регистриран за кражби, има и една присъда отново за кражби", посочи Попов.

Прокуратурата вече му е повдигнала обвинение за компютърна измама.

"Наказанието е до 6 години лишаване от свобода. Не е дал обяснения за деянието си. Обвиняемият е в срок на предходно осъждане по условна присъда на 8 месеца лишаване от свобода за осъществена кражба", каза Александра Стефанова, говорител на Софийската районна прокуратура.

Софийският районен съд е оставил извършителя в ареста. А за Десислав следва нова битка - заедно с банката, от която е изтеглен кредита, да стигнат до решение кой и дали ще изплати заема.

"За мен този кредит не е мой и няма да го платя никога. Ще се прибера на село да гледам домати и ще си закрия всичките банкови сметки. Този кредит не е мой. От банката ми казаха, че в същия ден има още две пострадали лица, единият е на 8 хил., другият на 5 хил. евро", каза още Десислав Георгиев.

На този етап други жалби за този тип измама няма. Разследващите търсят има ли още жертви на семейството, теглещо онлайн кредити на чуждо име.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на [email protected]

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на [email protected]. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на [email protected] по всяко време на дежурния редактор!