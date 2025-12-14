Нова измама в интернет: Несъществуващ монах лекува диабет в Бачковския манастир

Мая Иванова. Кадър: Нова ТВ

За нова измама в интернет, съобщиха по Нова телевизия.

Обява твърди, че в Бачковския манастир, с терапия с билки се лекува диабет.

В рекламата се посочва, че лечението се извършва от монах на име Николай.

Вярващи започнали да пристигат от цялата страна, за да се излекуват от диабет.

Тези дни дошъл човек от 100 км. Той обянснил, че идва защото тук имало някакъв монах Николай който лекува диабет.

Така повече от 50 души посетили обителта, в търсене на мнимия лечител на име Николай.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!