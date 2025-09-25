Нова катастрофа на столичния булевард „Драган Цанков“, шофьор кара в насрещното

снимка Булфото

Катастрофа с големи материални щети затрудни за часове движението по булевард „Драган Цанков“ в София.

Минути след 23.10 часа в сряда вечерта черен пикап помете три леки автомобила, в района на кръстовището с улица „Лъчезар Станчев“.

При инцидента няма пострадали, но пък са нанесени значителни материални щети по автомобилите.

По първоначални данни шофьорът на пикапа е карал в насрещното. Платното в посока „Младост“ и „Студентски град“ беше затворено.

Катастрофата стана съвсем близо до столичната КАТ Пътна полиция, предаде БГНЕС.

