Нова катастрофа с тир край Телиш

снимка: Фейсбук, Николай Попов

За нова катастрофа с тежкотоварен камион на път I-3 край Телиш съобщава бащата на Сияна - Николай Попов в социалните мрежи.

"Несъобразената и превишената скорост върху лошата настилка водят до последствията от снимката. В мокро време инцидентите следват един след друг. Всички ПТП са с подобен механизъм.", пише, почерненият баща.

По негова информация при инцидента "като по чудо няма жертви. Сияна и дядо и нямаха този късмет…"

