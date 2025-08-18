Нова катастрофа с тир край Телиш
снимка: Фейсбук, Николай Попов
За нова катастрофа с тежкотоварен камион на път I-3 край Телиш съобщава бащата на Сияна - Николай Попов в социалните мрежи.
"Несъобразената и превишената скорост върху лошата настилка водят до последствията от снимката. В мокро време инцидентите следват един след друг. Всички ПТП са с подобен механизъм.", пише, почерненият баща.
По негова информация при инцидента "като по чудо няма жертви. Сияна и дядо и нямаха този късмет…"
