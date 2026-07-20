Нова масирана украинска атака в Москва и околностите с над 400 дрона

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Тази нощ Москва и Московска област са били подложени на атака със стотици безпилотни летателни апарати, след която са избухнали пожари в един от най-големите логистични хъбове на онлайн търговеца Wildberries, в нефтебаза и в индустриален парк, предаде Блиц.

Кметът на Москва Сергей Собянин заяви, че към региона са летели над 400 дрона. По думите му по-голямата част от тях са били неутрализирани още на далечните подстъпи, а 85 БПЛА са били унищожени при приближаването им към столицата.

Сутринта в мрежата започнаха да се разпространяват снимки и видеоклипове на пожари в подмосковския град Подольск. По първоначални данни е била поразена нефтебаза в микрорайон „Лвовски“.

Съобщава се също, че логистичният център на Wildberries в село Коледино край Подольск е бил атакуван от дронове, което е наложило евакуация на персонала.

Според данни на OSINT анализатори, освен логистичния хъб в Коледино и нефтебазата в „Лвовски“, пожар е регистриран и в индустриалния комплекс „Южните врати“ (Южные Врата) в Домодедово.

Логистичният център „Южните врати“ е мащабен складски комплекс с обща площ над 650 000 кв. м, разположен на терен от 144 хектара, като към момента изградените складски площи надхвърлят 180 000 кв. м

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