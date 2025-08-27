Нова мода: Теглят бърз кредит от 10 хиляди лева и взимат Ферари и Ламборгини под наем за няколко дни

Пиксабей

Да се изфукаш пред гаджета и приятели със скъп​а кол​а от луксозния автопарк на Монако през лятото, макар и за няколко дни. Това е новата мода, по която са луднали много млади хора в България. Целта им е да са вървежни и да изкарат „ВИП лято с ВИП компания". И ако родителят не спонсорира този импулс за няколко хиляди лева, решението на проблема е едно - пари назаем, взети аламинут от фирма за бързи кредити. Подобни скъпи коли могат да се наемат от фирми в цялата страна, включително и в Пловдив.

За съжаление, при невъзможност главницата заедно с лихвите да се върне в срок тези млади хора неминуемо стигат до нас. Това разказа пред „Марица“ частният съдебен изпълнител Мариана Обретенова.

Тя уточни, че други чести залитания, за които се теглят лесни пари, са екзотични екскурзии или скъпи телефони и таблети. Пластичните процедури за разкрасяване, оформянето на устни, бюст и други екстри пък са най-предпочитани от младите момичета и жени, които теглят бързи кредити.

Z поколението е залято от прекалено много реклами и много изкушения от тях, а

след рекламата следва оферта за бързи пари.

Така, омагьосани от интернет пространството на красив и скъп живот, много млади хора лекомислено се впускат в „приключението кредит“, казва Мариана Обретенова. В дългогодишната си практика тя се е сблъскала с десетки случаи, при които не само млади хора стават длъжници на небанкови институции. Тя обясни, че всички техни клиенти са изправени пред едни и същи рискове: скрити такси и висок годишен процент на разходите, агресивно събиране на просрочени вземания, със заплахи и натиск от страна на събирачите на вземания, трудно рефинансиране - много хора влизат в „спирала на задлъжнялост“.

Скоростта на светлината при вземането на тези бързи пари заслепява потребителите им. И когато прогледнат на финала - връщането на средствата, финансовата спирала ги е завъртяла. А много хора извън тази възрастова група, на практика, не знаят какво е бърз кредит, кой го дава и как се връща. Не си дават сметка, че тези лесни пари не са финансови продукти на банки. Те се раздават само с лична карта и до 10 000 лв. без обезпечение, уточнява Обретенова.

Тя коментира и друг проблем​ - все по-често ставаме свидетели на една тревожна тенденция ​- неизправните длъжници отказват да поемат лична отговорност за собствените си задължения и вместо това обвиняват институциите, а най-вече съдебния изпълнител. Народопсихологията на голям процент от българите е, че когато трябва да върне това, което е взел, винаги се случва в неудобен за него момент.

Тогава всички са виновни, че го притесняват. Гневът се изсипва и върху частните съдебни изпълнители.

"Да обвиняваш ЧСИ, че „притеснява“ длъжника, е все едно да обвиниш лекаря, че ти поставя диагноза. Той просто показва реалността - дългът съществува и трябва да бъде върнат.

В България на всяко право съответства и задължение. Когато се възползваш от чужди пари, услуги или стоки, идва момент, в който трябва да ги заплатиш. Отказът да поемеш тази отговорност не прави дълга „несправедлив“ - той си остава твой. Моят стаж от 26 години е показал, че всички си размахваме правата пред институциите, когато трябва да си плащаме задълженията, каза в заключение Мариана Обретенова.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!