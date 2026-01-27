Нова мощна буря вилнее над Британските острови

Пиксабей

Бурята "Чандра" вече вилнее над Британските острови със силни ветрове, проливни дъждове и сняг. Издадени са предупреждения за опасно време.

Метеорологичната служба прогнозира, че скоростта на вятъра на бурята "Чандра" ще достигне до 112 километра в час в някои части на остров Ирландия, Югозападна Англия и части от Уелс.

Възможно е прекъсване на електрозахранването, а обилният сняг и предологаеми наводнения могат да откъснат някои райони от света, предаде БНР.

Очакват се проблеми за пътния, железопътния, въздушния и фериботния транспорт. Бурята има потенциал да повреди сгради, като летящи керемиди и други отломки са реална опасност за живота.

В Северна Ирландия е възможно затваряне на някои училища. Университетите там със сигурност няма да отворят днес и занятията ще се водят онлайн.

Югозападна Англия ще бъде най-сериозно засегната от проливните дъждове, където се очакват наводнения.

На север в Шотландия дъждът ще премине в сняг и се очаква солидна снежна покривка, особено в по-високите места.

Бурята "Чандра" идва само дни след като бурята "Ингрид" вилня над Югоизточна Англия в петък и събота, като огромните вълни и силните ветрове разрушиха исторически кей в графство Девън.

По-рано през месеца бурята "Горети" донесе много сняг, дъжд и силни ветрове за цялото Обединено кралство.

